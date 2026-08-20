Пламна колата на човек на Радев

Запалиха джипа на Теодора Спасова, член на структурата на партията на Румен Радев „Прогресивна България” в община Сандански. Инцидентът е регистриран в късните часове на 19 срещу 20 август, пише struma.bg.

Джипът „Хонда” е бил паркиран на пътя за „Хидрострой”, срещу парк-хотел „Пирин” в курортния град. Вследствие на пожара са нанесени само материални щети на возилото, няма пострадали хора и животни.

Спасова е секретар на сдружение „Дестинация Сандански”. От създаването на структурата на „Прогресивна България” тя помага в дейността й, дейно се включва в организирането на благотворителния бал на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите.

Мобилният й телефон на отговаряше, за да коментира инцидента.

Председателят на структурата в Сандански и депутат Георги Кунчев съобщи, че от медиите е научил за палежа на автомобила. „Аз съм на почивка със семейството, далеч съм от Сандански. Опитах се да се свържа с Теодора, но опитът бе не успешен. Разбрах за инцидента от медиите и че по случая работят служители на МВР”, каза Г. Кунчев.

По случая е образувано досъдебно производство. В процес на установяване е дали има данни за умишлен палеж, или пожарът е възникнал вследствие на неизправности по автомобила.