НИМХ обяви жълт код в 11 области. Температури от -1 до 26 градуса

НИМХ обяви жълт код за условия за образуване на слани в области Видин, Монтана, Враца, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Добрич.

Минималните температури утре ще са в широки граници - от минус 1° в отделни котловини, до 14° - 15° по Черноморието.

През деня ще бъде слънчево, следобед над Северна България с разкъсана висока облачност. Вятърът остава слаб до умерен от север-североизток.

Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21° и 26°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево.

Във вторник минималните температури ще са между 5° и 10°, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана.

Максималните стойности ще са между 20° и 25°. В сряда и четвъртък също очакваме много слънчеви часове.

Към петък от запад се задават по-сериозни увеличения на облачността. В следобедните часове на места в крайните западни райони ще има превалявания. Тогава все още ще е сравнително топло с максимални температури между 23° и 28°.