И слънчевите очила и чадъра ви трябват. Синьо лято днес
Тук-там ще вали, вижте кога
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Тук-там ще вали, вижте кога
Според суеверията, прането на дрехи в определени дни може да се превърне в бедствие
Вълнението на морето ще бъде около 2 бала
Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°
Меркурий е в съвпад със Сатурн и Марс в Овен
Предупреждават за дъжд, гръмотевици и градушки
Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°
Ето какво очаква и другите зодиакални знаци
България трайно има под 250 работни дни в годината
Приятелите ни знаят, за Асен музиката беше остров на спасение, написа още тя
Налице ще е нова сложна обстановка в страната
Обявен е жълт код
Енергичен старт на седмицата
Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 4° и 1°
Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите
През следващите дни до края на периода ще бъде предимно слънчево
За да се случи това, е необходимо да се изпълнят някои дейности
С цел повишаване на сигурността на документа
Максималните температури ще са между 14° и 19°
Това ще е в понеделник