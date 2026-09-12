И това се случи! Мирчев се моли на ГЕРБ

Лидерът на "Да, България“ Ивайло Мирчев даде интервю за БНТ, в което, докато лумваше поредния пожар около склада на „Емко“, за пореден път се ожали, че оръжейникът Гебрев много пъти бил проверяван.

После хвърли поредната порция кал върху Йотова по повод помилването, като заяви, че заключението на комисията нямало никакво значение.

След това прехвърли коментара си върху международното положение.

Определи действията на САЩ в Иран като агресивни "в някаква степен“, но все пак направи разграничение с войната в Украйна, за да обяви, че все пак по-големият агресор е Путин.

И докато всичко това не беше никаква изненада, политическата бомба той хвърли в края на интервюто, с което отвори кутията на Пандора за гербаджиите.

"Надявам се хората от ГЕРБ, избирателите на ГЕРБ, които наистина мислят за бъдещето на страната си, за бъдещето на техните деца и за това България да е в Европа, а не да гледаме на изток, да подкрепят господин Гюров на 25 октомври.“