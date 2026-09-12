Политика

И това се случи! Мирчев се моли на ГЕРБ

Отвори кутията на Пандора за гербаджиите

И това се случи! Мирчев се моли на ГЕРБ
12 сеп 26 | 22:19
3624
Александра Василева

Лидерът на "Да, България“ Ивайло Мирчев даде  интервю за БНТ, в което, докато лумваше поредния пожар около склада на „Емко“, за пореден път се ожали, че оръжейникът Гебрев много пъти бил проверяван.

После хвърли поредната порция кал върху Йотова по повод помилването, като заяви, че заключението на комисията нямало никакво значение.

След това прехвърли коментара си върху международното положение.

Определи действията на САЩ в Иран като агресивни "в някаква степен“, но все пак направи разграничение с войната в Украйна, за да обяви, че все пак по-големият агресор е Путин.

 И докато всичко това не беше никаква изненада, политическата бомба той хвърли в края на интервюто, с което отвори кутията на Пандора за гербаджиите.

"Надявам се хората от ГЕРБ, избирателите на ГЕРБ, които наистина мислят за бъдещето на страната си, за бъдещето на техните деца и за това България да е в Европа, а не да гледаме на изток, да подкрепят господин Гюров на 25 октомври.“

Тагове:
Автор Александра Василева

Още по тема ПП-ДБ
Още от Политика
Коментирай
3 Коментара
protuncho
преди 1 ден

малкото комсомолче почна да узрява, че с мутрите е по-добре отколкото с дъртите руски *урви...

Откажи
Обикновен зрител.
преди 2 часа

Протунчо ли си,кратунчо ли си,ти си за доктор,който бързо трябва да приеме за лечение,докато не е станало фатално късно.

Откажи
соросоиди от всички страни
преди 16 часа

Нискочело отроче на видни комунисти, в ролята на "демократ", лидер на костовистка формация! Каквото и да каже, няма кой да го чуе! НАРОДЪТ отдавна се е научил да игнорира подобни лица, колкото и често да са по медиите!

Откажи