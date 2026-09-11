Паника. Как са искали да спасят Йоргос

Нови подробности излизат наяве за последните минути от живота на Йоргос Мазонакис в кабинета на Илияс Теодоропулос и Йоана Гака. Както съобщава Proto Thema двамата медици са направили опит да заличат следите от присъствието му, докато същевременно търсили чрез изкуствен интелект начини да го съживят.

Разкритията идват след експертиза на електронните устройства, иззети при обиска. Те придобиват още по-голяма тежест след повдигнатото обвинение срещу двамата лекари за причиняване на смърт по небрежност в съучастие. Обвиняемите са отведени при следствения съдия и са получили срок до понеделник, за да подготвят защитата си.

Едно от най-ключовите доказателства е открито в мобилния телефон на Йоана Гака. Криминалистите са успели да възстановят изтрита снимка, на която Йоргос Мазонакис лежи на кушетката, свързан към апарата за плазмафереза, пише "Фокус"

Властите работят по определяне на точния час на заснемане. Основната хипотеза е, че кадърът е от фаталния ден – факт, който предстои да бъде окончателно потвърден от дигиталната експертиза. Времевата марка е от решаващо значение, тъй като ще разкрие в кой етап от процедурата певецът е получи сърдечен арест.