Тръмп с мистериозно послание 25 години след 11 септември

Докато преди само намекваше за това, сега Тръмп изрично свърза войната с Иран със събитията от 11 септември.

Отбелязвайки, че след атентатите членове на американската армия са „пътували до най-мрачните краища на земята и са водили битка със сенчест враг“, Тръмп направи пряка връзка между последиците от 11 септември и днешните военни действия.

Ясно е, че сянката на войната с Иран тежко надвисва над администрацията в момент, когато САЩ отбелязват годишнината от 11 септември.

Американски военнослужещи все още са изложени на опасност зад граница, а американската армия продължава да е силно ангажирана в Близкия изток десетилетия след изпращането на американски войници в Афганистан и Ирак.

Иран беше сред държавите, определени като част от „Оста на злото“ от президента Джордж У. Буш няколко месеца след атентатите от 11 септември. Известно е също, че няколко години по-късно неговата администрация активно е обсъждала възможността за военни действия срещу Иран, но в крайна сметка се е насочила към дипломатически натиск и санкции.

Доналд Тръмп продължава да чете подготвената си реч от няколко телепромптера в Пентагона.

В началото на изказването си той се фокусира върху историите на жертвите – както на полет 77, така и на хората, които са се намирали в Пентагона.

Подобно на Пийт Хегсет, Тръмп изрично свърза атентатите от 11 септември с продължаващите и днес бойни действия, макар че не спомена директно Иран.

„Днес подновяваме свещения обет, който за първи път дадохме в тяхно име преди четвърт век“, заяви той. „Никога, никога няма да забравим. Затова днес се сражаваме.“

След това Тръмп заяви, че „в дни като 11 септември научаваме от какво наистина е направена една държава“.

„Точно сега научаваме от какво сме направени и трябва да бъдем силни и трябва да бъдем умни“, добави той.

„Изминаха 25 години, откакто едно поколение беше белязано от терористичните атаки. И все пак времето не е помрачило честта на онзи ден, когато страната ни се изправи лице в лице с истинското зло", каза той.

Тръмп завърши речта си, като заявяи, че 11 септември „ни напомни за ужасната сила на омразата“, но също така показа „силата на американския дух“.

„Никой никога не може да бъде подготвен за ден като 11 септември. Но винаги можем да изберем да бъдем нацията, която светът видя в онези дни след атентатите“, казва Тръмп.

„Можем да възпитаваме децата си така, че да знаят, че тяхната страна е добра, че техните бащи са смели и че нашето знаме е символ на справедливостта и свободата.“

С тези думи Тръмп приключва речта си в Пентагона.