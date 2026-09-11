Посланикът на САЩ у нас каза важни думи за 11 септември

САЩ няма да забравят смелостта на хората, които са помогнали на страната след атентатите от 11 септември 2001 г. и в последвалата война срещу терора. Това заяви временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ у нас Мартин Макдауъл в интервю за NOVA по повод 25-ата годишнина от трагичните нападения.

„Никога няма да забравим къде бяхме в този ужасен ден. Тази седмица преди 25 години светът се обедини около загубата и ужаса, причинен от непровокираните атаки на 11 септември“, посочи Макдауъл.

Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души. Сред жертвите имаше граждани на повече от 100 държави.

Американският дипломат подчерта, че САЩ винаги ще помнят хората, оказали помощ след трагедията, както и онези, които са участвали в последвалата война срещу терора.

Макдауъл почете и смелостта на пътниците от полет 93 на United Airlines, които се противопоставиха на похитителите. Според него тяхната саможертва е предотвратила още по-голяма трагедия.

„Ние почитаме и храбростта на смелите пътници на полет 93 на United Airlines, чиято саможертва предотврати още по-голяма трагедия“, заяви той.

По думите на Макдауъл годишнината от атентатите не трябва да бъде свързвана единствено със загубата и болката.

„Докато анализираме посланието на 11 септември, нека не мислим само за това, което загубихме. 11 септември също така обедини свободния свят срещу омразата и в отказа да се поддадем на тиранията и терора“, посочи американският дипломат.

Той подчерта необходимостта от обща защита на свободата и припомни посланието, което според него остава завинаги свързано с трагичната дата.

„Бяхме накарани да браним свободата заедно. Кодирана завинаги в свещената земя под мемориала на 11 септември остава увереността, че любовта е по-силна от омразата“, заяви временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в София.