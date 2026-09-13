Посланикът на САЩ у нас каза важни думи за 11 септември
Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души
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Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души
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