Астролог предрече чудо за България



България ще продължи да върви към новото си Възраждане и следващия си Златен век още много десетилетия. Три от световните медии споменаха „Първата Българска Империя“ и светът говореше за нас по нов начин.

Това написа на своята фейсбук страница астрологът Едина Астро Вселена. Тя направи тази прогноза в контекста на посрещането на костите на цар Самул в България. Ето какво още сподели астроложката по този повод:

"В началото на този текст ще напиша само няколко изречения за историческото събитие с връщането на костите на Цар Самуил. Няма да се впускам в дълги абзаци. Това събитие изисква по-специално отношение и текст. Ще напиша само едно обръщение към верните си последователи. Онези, които четат текстовете ми от много години.

Свидетели сме на реализацията на влияния, които бях описвала доста назад във времето. Ще си призная, че аз очаквах, ще се реализират повече в бъдещ международен план и никога нямах смелостта да помисля, за да прогнозирам, за наистина славното ни минало.

Това, което се случва, е повече от това, за което съм се надявала, че ще се случи при комбинацията от производни карти, натална карта и текущи общи влияния.

Три от световните медии споменаха „Първата Българска Империя“ и светът говореше за нас по нов начин. Уважението, за което писах преди години, че ще се възстанови към България, никога не посмях да си помисля, че ще бъде в такава посока, но ето, днес е факт.

България ще продължи да върви към новото си Възраждане и следващия си Златен век още много десетилетия.

Как ли още ще ни изненадва Вселената чрез Уран? Спирам тук, за да продължа в отделен текст, защото това е важно".

Цар Симеон - Златният век на българската писменост, картина от Димитър Гюдженов