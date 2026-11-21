Единият от малолетните изнасилвачи вече е отнесъл як бой заради стореното. Това става ясно от видео, публикувано в социалните мрежи.

На кадрите се вижда физическа саморазправа с едно от момчетата, сочени за извършители на сексуално посегателство над 15-годишната тийнейджърка в София на Хелоуин. Към момента няма официално потвърждение кога е заснет записът и кои са участниците в побоя.

Случаят стана публично известен, след като в интернет бяха разпространени видеоклипове, показващи блудствени действия с момичето. Посегателството е извършено в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември в апартамент в столицата, където повече от 10 младежи се били събрали на парти за Хелоуин.

Софийската районна прокуратура повдигна обвинения на

три момчета на 14, 15 и 16 години.

Те са задържани за срок до 48 часа. Според разследващите значителна част от присъстващите на партито, включително пострадалото момиче, са били в безпомощно състояние.

Особено притеснителен е фактът, че сексуалното посегателство е било заснето, а кадрите впоследствие са разпространени в социалните мрежи и чат приложения. Прокуратурата е разпоредила спешни действия за премахването им от интернет пространството, тъй като записите могат да бъдат използвани и като доказателства по делото.

На момичето е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда, а институциите за закрила на детето са уведомени за случая.

Не е ясно кой е нанесъл побоя.

Въпреки общественото възмущение от случая, физическото насилие и саморазправата не са начинът, по който трябва да се търси справедливост. Вината и отговорността трябва да бъдат установени по законов ред, а не чрез улично правосъдие.