КЗП завежда четири иска за защита на колективните интереси на потребителите срещу срещу търговци с нелоялни клаузи в договорите, обяви председателят на комисията Мая Манолова.

„Голяма банка - заради неравноправни клаузи в договорите за кредити на студенти и докторанти с държавна подкрепа. Дадохме препоръки за отстраняване на нищожните клаузи, банката не ги изпълни и затова - вече на ход е съдът“, каза Манолова.

Втората компания е за коли под наем, за която от комисията са получили множество жалби.

Отново отправихме препоръки, които търговецът пренебрегна, затова ѝ завеждаме колективен иск, обясни Манолова.

Третата е туроператор, който в общите си условия отказва отговорност при "несъществени" промени в полетите,

без да казва кои промени смята за такива. Освен това поставя клиентите в неравностойно положение за сроковете, прехвърлянето на договора, форсмажори, смяната на хотел и неустойките.

Четвъртата е търговец, управляващ ваканционен комплекс с апартаменти. Той налага на собствениците правила, които те не са видели преди подписването. Спира им достъпа до общите части при забавено плащане и начислява такси, които не се дължат. Дори ги задължава да "обещаят", че бъдещият купувач на имота ще подпише същия договор, иначе плащат огромна неустойка.

От началото на 2025 г. КЗП е завела 32 представителни иска.

По 11 от тях вече има решения в полза на потребителите, а останалите 21 са все още в съдебна фаза.

Припомняме, че този месец другият регулатор – Комисията за защита на конкуренцията

(КЗК) наложи рекордна санкция на Кауфланд в размер на 75 милиона евро.

Причината - три установени от регулатора нелоялни търговски практики спрямо български производители и доставчици.

Изпълнителният директор на веригата реагира изключително остро, казвайки, че Кауфланд може да преустанови своите инвестиции в България, както и че ако се оттегли от българския пазар, ситуацията ще стане по-зле за българите от фалита на КТБ.

Заради острата обществена и политическа реакция на неговите думи, компанията-майка в Германия го освободи от поста.