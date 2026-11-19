Брутално нападение над 76-годишна жена потресе столицата. Шофьор я удрял с юмруци в главата, опитал да я издърпа от автомобила й и изхвърлил телефона й, когато тя поискала да повика полиция. Агресията се разиграла посред бял ден на софийската улица "Слънце", само на метри от сградата на районната администрация "Витоша". Инцидентът е заснет с видеорегистратор, а нападателят вече е привлечен към наказателна отговорност, съобщи бТВ.

Нападение заради разминаване на тясна улица

Случаят е от обедните часове на 10 ноември, когато два автомобила се засекли на тясна улица. Зад волана на единия била 76-годишна жена, която работи като личен асистент. Тя трябвало да качи в колата трудно подвижна жена с проходилка и помолила другите шофьори да й дадат възможност да премине.

В този момент мъж излязъл от автомобил наблизо и започнал да я обижда. Възрастната жена го попитала защо се държи така, след което последвали ударите.

"Той вика "ей сега ще ти кажа" и ме удари в главата. Вдигна ме, прозорецът беше отворен, сякаш да ме изтегли отвън. Обаче аз бях с колан, това помогна и той можа само да ме изтегли нагоре и да ме бутне в седалката", разказва пострадалата.

Когато му казала, че ще се обади на полицията, нападателят грабнал телефона й и го запратил надалеч. После отново посегнал към нея, но жената започнала да крещи за помощ.

"Три пъти ме удари и отделно ме хвърли в седалката. Щеше да ме удря и още, но аз изпищях. Ако не беше това викане, нямаше да изчезне", споделя тя.

Очевидка разказа за страшните минути

Свидетелка на нападението станала друга шофьорка, която се опитала да спре агресията. По думите й мъжът нанасял силни удари на възрастната жена, докато тя била с поставен предпазен колан и не можела да се защити.

"Аз видях два юмручни удара, единият в главата, другият в основата на черепа, към врата със сила, мъж голям, висок, строен със сила да удари жена, която е безпомощна пред него, вързана с колан. Неописуемо и недопустимо", разказва очевидката.

Нападателят се насочил агресивно и към свидетелката, след което се качил в автомобила си. При потеглянето ударил друга кола и избягал. Млад мъж намерил захвърления телефон на пострадалата в близък паркинг, но апаратът бил разбит на части.

На мястото пристигнали полиция и линейка. Пострадалата преминала медицински прегледи в "Пирогов" в продължение на три дни и получила съдебномедицинско удостоверение.

"Кръвното ми беше 180 на 110. Това е от силно притеснение. В момента се чувствам много зле, нервна, много ми е мъчно за случая", споделя жената. Тя разказва, че все още се буди по няколко пъти през нощта и не може да преодолее страха от преживяното.

Нападателят е криминално проявен

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха пред бТВ, че извършителят е 49-годишен мъж, който вече е имал проблеми със закона. През 2012 г. той е бил санкциониран с глоба за хулигански действия, но към момента е реабилитиран.

Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство и е привлякла мъжа към наказателна отговорност за две престъпления - причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди и противозаконно унищожаване на чужда вещ.

Нападателят е бил задържан за 72 часа, след което е освободен срещу парична гаранция. От бТВ уточняват, че не са успели да се свържат с него за коментар.