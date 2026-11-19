Рожден ден днес има театралната и киноактриса Наталия Бардская. Завършила актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, творческата ѝ биография включва десетки запомнящи се роли на българска театрална сцена, сред които участия в постановки на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна, както и в редица столични театри и независими сценични проекти. С широкия си актьорски диапазон тя успешно се превъплъщава както в класически драматични образи, така и в ярки комедийни и характерни роли.

Широката публика я познава добре и от българското кино и телевизия. Наталия Бардская участва в популярни български сериали, както и в игрални и късометражни филми, включително международни копродукции, снимани у нас.

Освен на сцената и пред камерата, тя развива активна дейност и в сферата на дублажа, озвучавайки редица филмови и анимационни персонажи. Наталия Бардская се утвърждава като завършен, многопластов артист с траен принос към съвременния български театър и кино.

Днес празнуват още:

Китин Муньос (Антонио Муньос Валкарсел), мореплавател, съпруг на княгиня Калина

Деница Шопова, актриса и певица

Проф. Крум Кацаров, гастроентеролог

Соня Янкулова, конституционен съдия

Д-р Емилия Бадаланова, началник отдел "Образование, наука и контрол на качеството" в УМБАЛ "Софиямед"