Нова фьонова обстановка се очертава на Балканите в периода 19–20 ноември. Очаква се южният вятър отново да се усили значително, като най-силни пориви прогнозираме в районите на София, Перник, Белоградчик, Монтана и Враца, предупредиха от "Метео Балканс".

Според прогнозните данни усилването на вятъра ще започне в късните следобедни часове на 19 ноември. Най-интензивни ще бъдат поривите около и малко след полунощ срещу 20 ноември – непосредствено преди преминаването на поредното атмосферно смущение.

Очакваната скорост на поривите ще бъде между 70 и 90 км/ч, като на отделни места не са изключени и стойности от 100–110 км/ч. По-силни пориви са възможни особено в близост до планинските склонове и по северните им изложения, където релефът ще благоприятства фьоновото усилване на южния въздушен поток.