Президентите на Китай, Русия и САЩ Си Цзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп се срещнаха и си стиснаха ръцете на тържествен прием за гостите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Путин, Тръмп и Си разговаряха кратко "на крак" на тържествения прием в китайския град Шънджън, съобщават агенциите.

Тръмп и Путин се срещат за първи път от август 2025 г. и може да имат няколко възможности за разговор по време на форума. Двамата може да разговарят неофициално в различни моменти от срещата на върха, но няма да проведат отделна официална среща.

Те могат да общуват „на крак, по стълбите или седнали“, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

Разговорът между тримата гореми се състоя в навечерието на планираната за 19 ноември тристранна среща между държавните ръководители, на която се очаква да бъдат обсъдени ключови въпроси на международната сигурност, контролът върху ядрените оръжия и войната в Украйна.

По-рано китайският президент Си Цзинпин посрещна лично Доналд Тръмп на международното летище в Шънджън. Двамата лидери си стиснаха ръцете и се прегърнаха. Преди пристигането на американския президент Си проведе двустранни разговори с Владимир Путин, посветени на отношенията между Китай и Русия.

От Кремъл съобщиха, че се очакват още контакти между руския и американския президент по време на форума. Помощникът на Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков заяви, че двамата лидери ще имат възможност за съдържателен разговор, независимо от формата на срещата.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също посочи, че провеждането на пълноформатни двустранни преговори е малко вероятно, но не изключи възможността двамата президенти да обсъдят бъдещи контакти.