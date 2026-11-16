Нова фишинг измама! Крадат лични данни с фалшиви SMS-и за глоби

Нова вълна от фишинг измами цели да открадне лични и банкови данни на шофьори чрез SMS съобщения, изпратени от податели, които имитират държавни институции като МВР, КАТ и Пътна полиция. Измамниците използват като примамка уж неплатени пътни глоби и електронни фишове.

За атаката предупреди Националният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност. Получателите получават съобщения с официално звучене и внушение за спешност. Те пристигат от международни телефонни номера и в тях се твърди, че срещу адресата има издаден електронен фиш, глоба за превишена скорост или друг административен акт.

Към SMS-ите са добавени линкове към фалшиви интернет страници, които наподобяват официалните портали на МВР. Целта е потребителите да бъдат подведени да въведат лична информация и чувствителни данни.

Специалистите съветват получателите да не отварят изпратените връзки и да не попълват информация в съмнителни сайтове. Проверката за задължения и глоби трябва да се извършва единствено през официалните интернет страници на съответните институции или чрез утвърдени електронни услуги.

Междувременно и МВР предупреди за възобновена фишинг измама, разпространявана по електронната поща. Във фалшивите имейли се твърди, че има задължение за плащане на глоба, но не се посочва конкретен регистрационен номер на автомобил.

От вътрешното министерство призовават хората да четат внимателно подобни съобщения и в никакъв случай да не въвеждат данни от банкови карти или пароли. Ако вече са предоставили информация за банковата си карта, трябва незабавно да се свържат с обслужващата ги банка, да поискат блокирането ѝ и да следят за съмнителни транзакции.

Сигнали за подобни опити за измама могат да бъдат подавани и до Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност.