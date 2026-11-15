Известен богаташ се омъжи. Най-обсъжданата сватба у нас

Марта Вачкова, Катето Евро, Цеци Красимирова и Диляна Попова бяха сред звездните гости на пищното тържество край морето

Известен богаташ се омъжи край морето, а гей сватбата му се превърна в най-коментираното светско събитие. То събра известни актриси, топмодели, бизнесмени и политици край Варна. Популярният ресторантьор Красимир Христов отпразнува брака си с дългогодишния си партньор Рънграт от Тайланд. Двамата избрали за голямото събитие курорта „Св. св. Константин и Елена“, а сред гостите им се оказали Марта Вачкова, Катерина Евро, Цеци Красимирова, Диляна Попова и бившият кмет на морската столица Иван Портних, предаде "Флагман", позовавайки се на „Телеграф“.

Сватбата предизвика истински шум в светските среди, след като в социалните мрежи се появиха снимки от тържеството. Домакините заложили на романтична обстановка сред зеленина, на метри от морския бряг. Празненството се провело в комплекс, в който Красимир Христов е един от петимата съсобственици.

Младоженците са заедно от 20 години

Красимир и Рънграт са заедно повече от 20 години. Според публикациите двамата преминали и през период на раздяла, но впоследствие подновили отношенията си и решили да сключат брак. Друга публикация за събитието посочва, че любовната им история продължава вече 28 години.

Официалната церемония по сключването на брака се състояла около месец преди празненството във Варна. За подписването двамата избрали чужбина, тъй като българското законодателство не предвижда граждански брак между лица от един и същи пол.

Според информация на LifeOnline церемонията е била в тайландския курорт Пукет. След това младоженците решили да споделят празника с приятелите си и в България.

Марта Вачкова и Катето Евро - най-колоритните гостенти

Сред най-колоритните гостенки били актрисите Марта Вачкова и Катерина Евро. Двете се забавлявали заедно с младоженците и останалите поканени, а снимките им от тържеството предизвикали интерес в социалните мрежи.

Не по-малко внимание привлекли и моделите Цеци Красимирова и Диляна Попова. Водеща на сватбената церемония била Елза Парини, която също публикува информация за празненството.

Бившият кмет на Варна сред гостите

Сватбата събра и представители на политическите и културните среди. Сред поканените бил Иван Портних, бивш кмет на Варна, когото светските издания определят като близък приятел на Красимир Христов.

На тържеството присъствал и Камен Балкански, бивш директор на Националния филмов център.

Самият Христов преди години е бил кандидат за кмет на Варна и продължава да поддържа контакти с представители на бизнеса и местните публични среди.