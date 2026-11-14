Невероятните професии на звездите в Холивуд

Преди червените килими, милионните хонорари и световната слава някои от най-големите звезди са живели в каравани, миели са чинии, преподавали са в училища и са обслужвали капризни клиенти в ресторанти. Други са се пробвали като циркови артисти, строители и дори фотографи за шофьорски книжки.

Крис Прат – от сервитьор с 60 долара в джоба до звезда на „Джурасик свят“

Преди да стане част от вселената на „Марвел“ и да се изправи срещу динозаврите в „Джурасик свят“, Крис Прат живеел във ван на остров Мауи, Хаваите. Прехранвал се като сервитьор в ресторанта Bubba Gump Shrimp Company.

Точно там съдбата му поднесла неочаквана среща. Един ден в заведението влязла актрисата Рей Дон Чонг. Прат я разпознал и я заговорил, а тя го попитала дали може да играе.

Младежът отговорил уверено, че може, макар дотогава да нямал никакъв сериозен опит в киното.

Чонг му предложила роля във филм, който подготвяла. Прат нямал дори собствен телефон, затова оставил номера на приятел. Когато получил възможността да замине за Лос Анджелис, разполагал само с около 60 долара, малко дрехи и ролкови кънки.

След преместването продължил да работи като сервитьор, докато не получил ролята си в сериала „Евъруд“, която дала истински тласък на кариерата му.

Арнолд Шварценегер – строителят, който станал милионер преди Холивуд

Малцина знаят, че тъстът на Крис Прат, Арнолд Шварценегер е натрупал първия си милион не като актьор или културист, а благодарение на предприемаческия си нюх.

Когато пристигнал в Лос Анджелис, заедно с приятеля си и също културист Франко Колумбу създал строителна фирма. Двамата се занимавали с ремонтни и строителни дейности, а Шварценегер развивал и бизнес с продажба на тренировъчни програми по пощата.

Спестените средства вложил в недвижими имоти.

Инвестициите се оказали толкова успешни, че той станал милионер, преди филмовата му кариера да набере скорост.

Това му дало свободата да отказва неподходящи роли, вместо да приема всяко предложение, за да преживява.

Стивън Кинг – учителят, който пишел страшни истории вечер

Преди да се превърне в Краля на ужаса, Стивън Кинг преподавал английски език в гимназията „Хампдън Академи“ в щата Мейн.

Започнал работа там през есента на 1971 г. През деня бил учител, а вечер и през почивните дни пишел разкази и романи.

Големият обрат настъпил през 1973 г., когато издателство „Дабълдей“ приело романа му „Кери“. Продажбата на правата за издание с меки корици му осигурила достатъчно средства, за да напусне училището и да се посвети изцяло на литературата.

Днес неговите романи са сред най-четените в света, а много от тях са превърнати в успешни филми.

Халси – бавачка, пекарка и фотограф за шофьорски книжки

Певицата Халси е сменила впечатляващ брой професии, преди да започне музикалната си кариера.

Работила е като бавачка, сервитьорка, помощник в ресторант, домакиня, доставчик, пекарка и рецепционистка.

Една от най-необичайните ѝ задачи била да снима хората за шофьорските им книжки в американската служба за моторни превозни средства.

Когато почитател я попитал дали разрешавала повторна снимка, ако клиентите не харесват първата, Халси отговорила утвърдително. Дори била човекът, към когото останалите се обръщали за това.

Силвестър Сталоун – учител по физическо и разпоредител в кино

Много преди да създаде Роки Балбоа и Джон Рамбо, Силвестър Сталоун преподавал физическо възпитание в девически пансион в Швейцария.

Бил едва на 18 години и изпълнявал и задължения, свързани с реда в общежитието.

По онова време открил интереса си към актьорската професия, а по-късно започнал да изучава драматично изкуство в Университета на Маями.

След преместването си в Ню Йорк работел като разпоредител в кино за 37 долара седмично, докато ходел на прослушвания за театрални и филмови роли.

Харисън Форд – дърводелецът, който не искал да се отказва

Преди да стане Хан Соло от „Междузвездни войни“ и Индиана Джоунс, Харисън Форд трудно успявал да намери желаните филмови роли.

За да издържа младото си семейство, започнал да работи като дърводелец.

Занаятът му осигурявал средства и му позволявал да не приема всяка предложена телевизионна работа. Така можел да продължи да търси мястото си в киното.

По-късно актьорът обяснява, че именно постоянството се оказало решаващо за кариерата му.

Мадона – продавачка на понички, уволнена от гардероба

Красива, амбициозна и готова да покори света, младата Мадона пристигнала в Ню Йорк в края на 70-те години.

Преди да се превърне в Кралицата на попа, работела почасово в заведение от веригата Dunkin' на Западна 57-а улица.

Изкарвала пари и в известния ресторант Russian Tea Room, където обслужвала гардероба.

Оттам обаче била уволнена.

Едва ли някой от тогавашните ѝ работодатели е предполагал, че след няколко години младата жена ще се превърне в една от най-влиятелните фигури в музикалната индустрия.

Тараджи П. Хенсън – от луксозен круиз до Холивуд със 700 долара

Преди да стане известна с ролята си в сериала „Империя“, Тараджи П. Хенсън работела като супервайзор в обслужването на луксозен петзвезден круиз с ресторант.

След като завършила университета „Хауърд“, тя имала сравнително стабилна работа, но мечтата ѝ била да стане актриса.

Баща ѝ я насърчил да замине там, където се намират възможностите за реализация.

На 26 години Хенсън се преместила в Калифорния заедно с малкия си син и едва 700 долара.

Рискът постепенно се отплатил.

Хю Джакман – австралиецът, който преподавал английски на англичани

През 1987 г., много преди да се превърне в Върколака от „Х-Мен“, Хю Джакман работел като помощник-преподавател в престижното британско училище „Ъпингам“.

Тогава бил само на 18 години.

По-късно актьорът разказал пред Би Би Си с типичното си чувство за хумор колко странно му изглеждало австралийски младеж да преподава английски на английски деца.

Дори се пошегувал, че ако родителите му плащали таксите за подобно образование, вероятно нямало да останат много доволни.

Джон Хам – дълги години със сервитьорска престилка

Преди да стане Дон Дрейпър в култовия сериал „Момчетата от Медисън авеню“, Джон Хам прекарвал голяма част от времето си в ресторанти.

Актьорът работел като сервитьор години наред, докато чакал големия си шанс.

В интервю за Vanity Fair през 2009 г. той дори се пошегувал, че вероятно е бил сервитьор по-дълго, отколкото е упражнявал която и да било друга професия.

Джак Блек – издържал само един ден в телемаркетинга

За разлика от звездите, които години наред сменяли работните места, Джак Блек има съвсем кратка история извън актьорството.

Той опитал работа като служител в телемаркетинга, но приключението продължило само един ден.

Не успял да осъществи нито една продажба и бързо решил, че тази професия не е за него.

Така се отказал още в самото начало.

Киану Рийвс – с косачка и моторен трион

Много преди да се превърне в Нео от „Матрицата“ и Джон Уик, Киану Рийвс се занимавал с поддръжка на градини и озеленяване.

Като млад косел тревни площи, работел около дървета и дори му давали моторен трион.

Любопитното е, че за разлика от някои свои колеги Рийвс си спомня с удоволствие за тази работа.

Признава, че му харесвала.