Конспирацията се вихри! НЛО ли спря полетите в САЩ? (ВИДЕО)

Самолетните полети в САЩ са били спрени заради НЛО. Поне такава версия набира все по-голяма популярност в социалните мрежи след безпрецедентния хаос по американските летища. Потребители масово споделят колажи и видеоклипове, на които се виждат загадъчни светлини, движещи се в нощното небе.

Според някои от тях именно появата на неидентифицирани летящи обекти е предизвикала извънредните мерки и спирането на полетите.

В нощта срещу събота, 14 ноември, в продължение на около четири часа всички излитания от летищата в САЩ бяха преустановени. Близо 7500 полета не се осъществиха, а хиляди други бяха пренасрочени.

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин и министърът на транспорта Шон Дъфи се явиха заедно пред медиите в Белия дом. "От всичко, което знаем, става ясно, че това не е било кибератака", подчерта Мълин.

Малко по-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че масовото прекъсване на полетите на летищата в САЩ може да е свързано с остаряло оборудване за контрол на въздушното движение.

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че повредата е причинена от остаряла технология и че пълната ѝ подмяна изисква 50 милиарда долара, които трябва да бъдат одобрени от Конгреса.

„Нашите рутери бяха претоварени с данни и започнаха да показват несъответствия. Ето защо спряхме системата“, каза Дъфи, цитира Блиц.