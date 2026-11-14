Чарлз хвърли култова шега с Елтън Джон

Британският крал Чарлз показа чувство за хумор по време на специално радиопредаване с легендарния певец Елтън Джон. „Все още сме на крака“, пошегува се монархът, припомняйки си заедно с музиканта благотворителен концерт отпреди 40 години. Записът беше излъчен по повод 78-ия рожден ден на краля, съобщи Ройтерс.

Чарлз се включи в специалното издание на предаването Elton John's Rocket Hour по Apple Music, посветено на 50-годишнината на благотворителната организация King's Trust. В него двамата си припомниха музикантите и концертите, подкрепяли инициативите на фондацията за млади хора в неравностойно положение.

Сред най-запомнящите се събития е рокгала концертът на стадион „Уембли“ през 1986 г., когато Елтън Джон изпълнява емблематичния си хит I'm Still Standing („Все още съм на крака“).

„Знам, че тази песен вдъхва кураж на хора в най-различни житейски обстоятелства – не само заради прекрасния си дух, но и заради посланието си за устойчивост и способността да устояваш на трудностите“, коментира крал Чарлз.

„И със сигурност, 40 години след онзи забележителен концерт, ние и King's Trust все още сме на крака“, добави той.

„Аз обаче сега съм седнал“, отвърна 79-годишният Елтън Джон, предизвиквайки смеха на монарха.

„Макар че от време на време нещо по нас се разпада. Знам, че с напредването на възрастта това е сериозен проблем“, продължи с шегата кралят.

И двамата имат здравословни проблеми през последните години. Чарлз продължава лечението си от рак, а Елтън Джон се бори със сериозни проблеми със зрението.

От Prince's Trust до King's Trust

Благотворителната организация е основана от Чарлз през 1976 г., когато той все още е престолонаследник. Първоначално носи името Prince's Trust, а средствата за създаването ѝ идват от обезщетението, което получава след напускането на Кралския военноморски флот.

Основната ѝ мисия е да помага на млади хора в затруднено положение да придобият професионални умения, да намерят работа или да стартират собствен бизнес.

След възкачването на Чарлз на британския престол през 2022 г. фондацията е преименувана на King's Trust. По данни на организацията от създаването ѝ досега подкрепа са получили повече от един милион млади хора.