След 36 години брак! Маги Халваджиян призна защо обича жена си

36 години брак, почти четири десетилетия заедно и любов, преминала през радости, загуби и житейски изпитания.

Маги и Кремена Халваджиян разказаха непознати подробности от семейния си живот в откровен разговор с Деси Банова-Плевнелиева за рубриката „Тук и сега“. Двамата се върнаха към първата си среща, споделиха как преодоляват конфликтите и какво ги държи заедно толкова години.

Интервюто е заснето на 11 ноември – деня на Свети Мина, смятан за покровител на семейството. Само няколко дни преди това известната двойка е отбелязала 36 години от сватбата си.

Любовната им история започва с категорично намерение от страна на Маги. Само три месеца след началото на връзката им той вече знаел, че иска да се ожени за Кремена.

„Още като я видях, си я харесах. Беше цветна, нестандартна, луда за връзване. А аз обичам нестандартните неща“, спомня си продуцентът.

Той признава, че в началото бил доста настоятелен, докато бъдещата му съпруга не бързала да се поддаде на ухажването. „Нищо не искаше от мен, което ме вбесяваше. Бях свикнал да черпя приятели, да купувам разни неща, а тя не искаше нищо“, разказва Маги.

Любов без големи компромиси

Двамата не крият, че дългият брак не е приказка без трудности. За Маги формулата е любов и компромиси, но Кремена има малко по-различно виждане.

„Ако се налага да правиш кардинални компромиси, значи още отначало това не е твоят човек. Ти си го харесал такъв, какъвто е. Ако искаш да го промениш, значи трябва да потърсиш друг“, убедена е тя.

Сред най-тежките изпитания за семейството е загубата на бащите им. Маги остава без баща едва на 20 години, а няколко години по-късно Кремена също преживява тази болка.

„Това бяха най-тежките ни моменти. На него му се наложи изведнъж да стане голям мъж. Тъкмо живеехме с радостите и забавленията на младостта и всичко се обърна“, спомня си Кремена.

Маги признава, че ранната загуба го е научила да разчита преди всичко на себе си и да не живее в миналото. „Много бързо разбрах, че съм сам и трябва да се оправям сам. Ако непрекъснато се чудиш какво би станало и какво би казал баща ти, това те дърпа назад“, споделя той.

Караници по 15 дни

Въпреки че Маги от години работи с едни от най-красивите и популярни жени в България, Кремена твърди, че никога не е изпитвала сериозна ревност заради професионалните му контакти.

„Ако човек е решил да тръгне нанякъде, не можеш да го спреш“, категорична е тя.

Продуцентът не пести комплиментите към съпругата си. „Намерил съм най-свястната съпруга на света. Хубави жени има много, но свястна и хубава съпруга, която е толкова цветна и нестандартна – това е друго“, казва Маги.

Семейният им живот обаче съвсем не е лишен от спорове. „Караме се непрестанно. За всякакви глупости от ежедневието. Но за много важните, кардинални неща не сме се карали. В основата си гледаме в една посока“, разказва Кремена.

С усмивка двамата си припомнят и периодите, когато след поредния спор тя можела да не разговаря със съпруга си по 15-20 дни. С времето обаче се научили по-бързо да преодоляват дребните конфликти.

Синът им е по-добър баща от Маги

Една от най-емоционалните теми в разговора е семейството и родителството. Кремена признава, че появата на сина им Бебо е променила изцяло живота ѝ.

„В момента, в който станах майка, станах абсолютно друг човек“, споделя тя.

Маги пък откровено признава, че заради натоварената си работа невинаги е успявал да отделя достатъчно време на семейството.

„На сина ми скоро му казах, че е по-добър баща от мен. И това е така“, признава продуцентът.

По думите му Бебо успява да поставя децата си пред служебните ангажименти, нещо, което самият Маги невинаги е успявал да прави. Кремена също определя съпруга си като работохолик, за когото професията често е била на първо място.

Днес обаче най-голямото щастие за двамата са внуците.

В края на срещата Деси Банова-Плевнелиева ги предизвиква да довършат изречението: „След 36 години брак все още обичам в теб...“

Отговорът на Кремена е кратък и категоричен: „Всичко. Защото иначе нямаше да съм тук.“

Тя посочва нестандартния характер, честта и достойнството на съпруга си като качествата, които продължава да цени най-много.

Маги пък признава, че едно от най-големите богатства на Кремена е начинът, по който възприема света.

„Тя вижда неща, които другите хора не забелязват. Аз виждам света през нейните очи, защото сме почти 40 години заедно. И това за мен е едно от най-важните и най-ценните неща“, споделя той.

А когато става дума за най-голямото чудо в живота им, двамата са единодушни – това е семейството.