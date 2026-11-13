Още една верига изгоря, солена глоба заради дете

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи максималната предвидена по закон имуществена санкция от 30 000 евро на голяма търговска верига, след като 4-годишно дете падна от закрита детска площадка в неин магазин във Варна, съобщава БНР. Наказателното постановление подлежи на обжалване.

Инцидентът е станал на 6 октомври 2026 г., а родителите са подали жалба в КЗП на 12 октомври, след което инспекторите са извършили незабавна проверка на 13 октомври. В хода на инспекцията е станало ясно, че през януари 2026 г. на същото съоръжение е пострадало и друго дете, паднало от необезопасената конструкция, но за този предходен случай родителите не са подавали официален сигнал. Проверяваното съоръжение представлява вертикална детска площадка от затворен тип на три нива, включваща панел и пейка на първо ниво, въжени препятствия, въжена стълба и тунелна пързалка на второ ниво, както и отвори за провиране и платформи.

Представените доклади от органи за контрол разкриват сериозни нарушения и несъответствие с изискванията на Наредба № 1 за безопасността на площадките за игра и европейския Регламент 2023/988 за обща безопасност на продуктите, като инспекторите установяват стърчащи метални нишки от увредени въжета и липса на част от мекия материал от вътрешната страна на десния вход, което е довело до образуване на необезопасен отвор, през който детето е паднало. Предвид факта, че съоръжението е високо три нива, предназначено е за деца като особено уязвима категория потребители и съществува вероятност за настъпване на тежки и непоправими вреди при липса на адекватна поддръжка, предоставянето на продукта на пазара е забранено.

Още на 15 октомври 2026 г. със заповед е преустановен достъпът до площадката чрез физическо ограничаване и ясно обозначаване, а на търговеца е наложена най-високата възможна имуществена санкция. Комисарите мотивират максималния размер на глобата с наличието на пострадало дете, регистрирания предходен инцидент в началото на годината и обстоятелството, че повредата на десния вход е била официално вписана още в Доклада за безопасност от годишната инспекция през февруари 2026 г., но търговецът не я е отстранил своевременно.