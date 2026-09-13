Верига обяви невиждано нощно намаление. Хиляди стигнаха до бой (ВИДЕО)
Стоките бяха разграбени за минути
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Стоките бяха разграбени за минути
Какво обясниха от компанията
Решението не е очаквано от клиентите
Много сериозни данни за магазините
Любопитен ход заради ситуацията в първите дни
Ресторантът разполага с 45 места на закрито и 20 места на открито на терасата
Апашът си признал всичко
Свързана е със сложния месец януари
Каква промяна на пазара у нас предстои
От Русе до Благоевград предприемачи от различни поколения залагат на модела, който обединява независимите търговци и им осигурява стабилен растеж
Фирмата има 181 магазина в България
Нов закон сваля цените на основните храни у нас. Става въпрос за обещания от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) проект, озаглавен „За вер...
Има ли сериозна разлика при смяната на името
Какво съобщиха от ръководството на магазина
Марката, която някога беше нарицателно за устойчива и иновативна козметика, сега е изправена пред безпрецедентна криза
Изпревари по брой магазини останалите
Коя е причината за решението
Предложените регулации няма да доведат до изкривяване на пазара, а ще въведат баланс в търговските отношения
Идеята бе огласена пред медиите от лидера на ДПС Делян Пеевски
За втори път нещата не се получават добре