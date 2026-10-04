Легендарен полицай обяви кой е убил Илия Павлов

Убийството на крупния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов - собственик на най-голямата транспортна компания ПИМК и на футболния клуб Ботев Пд, повдигна въпросите за неразкритите поръчкови разстлели в годините на прехода у нас. На този фон легендарен полицай хвърли бомба, обявявайки, че е убеден кой е застрелял с куршум в сърцето боса на "Мултигруп" Илия Павлов.

2-3 часа след убийството на Илия Павлов, бе убит един руснак. Мисля, че това беше убиецът на Павлов. Това заяви в ефира на Нова тв ген. Васил Василев, бивш директор на Национална служба "Полиция".

"В коя държава едно нещо е приключило. Няма такава. След като има пари и власт, винаги ще има и такива убийства", заяви Василев, коментирайки смъртта на Илиян Филипов.

"Как е стигнало да разпознаването, само МВР може да каже. На времето нещата не бяха така показни. Всичко тръгна от ареста на г-жа Иванчева", смята той.

"За задържания знам само това, което съм чел. Не е професионален убиец. Направил е беля преди години при спречкване и после е тръгнал по нелегалния път. Ако говорим за професионален убиец - не е. Интересно е дали е нает да свърши тази работа. Това трябва да бъде разкрито от МВР", обясни бившият директор на "Национална полиция".

"Да разберат мотивите, да видят има ли личен мотив. Другият вариант е дали е получил поръчка. Тя се получава през хора, за да се скъса веригата. Трябва да се положат много усилия, за да се изяснят тези подробности. Тези приказки "това е убиецът", нека да не избързваме. Нека видим доказателствата, които ще представят в съда. Там той ще прецени", каза Василев.

"Имаше един случай преди време, когато се отиде на съд, всички се биеха в гърдите, че това са убийците и съдът ги пусна. Това не беше по мое време, а след мен", призна той.

"По мое време най-знаковото убийство е на Илия Павлов и след това на Емил Кюлев. Не се оплаквам по кое време бях начело на полицията. Времето беше тежко, аз бях в това време, бях вплетен в него, живеех в това време. И да мрънках, нямаше кой да ми помогне", призна Василев.

По думите му поръчковите убийства са много замаскирани.

"Поръчката минава през много лица и трудно се достига до нишката, която е необходима. 2-3 часа след убийството на Илия Павлов, бе убит един руснак. Мисля, че това беше убиецът на Павлов. Там беше професионално. Стрелбата беше професионално. Намерихме мястото, на което беше сложена пушката. Беше сложена една скоба и там беше оръжието, за да се прицели. Там имаше много грешки на личната охрана на Павлов", призна Василев.

"Тъмно било, зима, Павлов излиза и говори по телефона на осветеното място. Охрана, колкото искаш. Убиецът стреля, Павлов е бил осветен изцяло", каза той.

По думите му цялата охрана е тръгнала към "Пирогов", за да чуе че шефът е умрял, вместо да тръгне по убиеца. "Частната охрана са най-добрите носачи на ковчези и при Жоро Илиев, и при Илия Павлов", каза Василев.

Според него има и българи професионални убийци. "Ценоразпис за тази работа няма, за колкото се спазариш. Убиват за 20 евро, убиват и за 5 милиона. Всичко много зависи как ще се спазариш", каза още той.

"Досегашните убити футболни босове бяха свързани с дълбок ъндърграунд. Бизнесът е такъв, не е футболът", коментира Василев във връзка с убитите футболни босове през годините и включително разстрела на Илиян Филипов и добави:

"Сега трябва да намерят оръжието, това е най-важното нещо. После трябва да се намерят патроните и да се направи анализ, балистична експертиза, техническа експертиза на оръжието. Това са сложни работи, но така трябва да бъдат направени, но трябва да бъдат малко оставени намира, за да си свършат работата", заяви категорично ексшефът на полицията.

"Петрохан е недобре свършена работа, която води до много проблеми и въпроси. Как да им вярваме, като не ни убеждават", каза той.