Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Атанас Дечев, привлечен като обвиняем за помагачество по разследването за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. С това определение въззивните магистрати потвърдиха изцяло решението на Пловдивския окръжен съд и отхвърлиха жалбата на защитата за по-лека мярка за неотклонение. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Заседание при закрити врата

Съдебното заседание протече при закрити врата. Искането за ограничаване на публичността беше направено от адвоката на Дечев и уважено от съдебния състав с мотив да не бъдат огласявани чувствителни факти и обстоятелства, засягащи интимния и личния живот на лица, свързани с досъдебното производство.

По време на закритото заседание съдът е преценил, че на този етап от разследването са налице достатъчно събрани доказателства, които обосновават предположението за съпричастност на обвиняемия към престъплението. Магистратите са счели също, че при по-лека мярка съществува реална опасност Дечев да се укрие или да извърши друго престъпление, както и да попречи на разследването.

Ролята му според обвинението

Атанас Дечев беше задържан на 11 ноември при полицейска операция край дома му в Пазарджик. Според тезата на държавното обвинение той е действал като помагач на сочения за пряк физически извършител на тежкото престъпление - Славчо Мегеров.

Разследващите твърдят, че участието на Дечев не е било в самото изпълнение на убийството, а в предварителната и съпътстващата организация - той е осигурявал необходимата логистична подкрепа на извършителя. Работата по изясняване на всички детайли и мотиви около престъплението продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.