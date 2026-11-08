Решаващ ден за съдебната власт. Избират шестима членове на ВСС

Започна решаващият втори тур за избор на шестима членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. До повторното гласуване се стигна, след като вчера нито един от 21 кандидати не успя да събере необходимата подкрепа. Днес всички кандидати отново участват в надпреварата, като шестимата с най-много гласове ще бъдат избрани за членове на ВСС. Изборният ден започна в 8:00 часа и ще продължи до 18:00 часа, съобщава БТА.

Първият тур премина при висока избирателна активност. От общо 2275 съдии с право на глас до урните отидоха 1870, което е над 82% от включените в списъка. Действителните бюлетини бяха 1857, а недействителните - 13. Председателят на Избирателната комисия Бисер Троянов обяви избора за редовен, но никой от кандидатите не получи повече от половината действителни гласове.

Гласуването днес се провежда с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, разположени в окръжните съдилища. За София са определени четири секции. При повторния вот шестимата кандидати с най-голяма подкрепа ще получат местата в съдийската квота. Ако кандидати имат равен брой гласове и това е от значение за избора, избирателната комисия ще проведе жребий.

Преброяването на бюлетините ще се извършва под видеонаблюдение, което ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ВСС. Камерите ще заснемат отварянето на урните, установяването на действителността на бюлетините, преброяването на гласовете и съставянето на изборните протоколи.

Очаква се до 23:00 часа председателят на избирателната комисия да обяви резултатите на всички кандидати, имената на избраните шестима членове и решението за редовността на вота.

Междувременно продължава и процедурата за попълване на останалите места в новия Висш съдебен съвет. В четвъртък, 5 ноември, приключи изслушването на кандидатите от парламентарната квота. Народното събрание трябва да избере 11 представители - шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия.

Общото събрание на прокурорите вече избра своите четирима представители след гласуване в два тура. Предстои следователите да изслушат кандидатите си и да изберат своя представител в новия състав на ВСС.