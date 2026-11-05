Край! Решиха съдбата на убиеца на Слави Бинев

Апелативният съд реши окончателно да остави в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на бизнесмена Слави Бинев. Мярката се гледа при закрити врата.

Според прокуратурата до фаталния изстрел се стигнало след спор, свързан с общ бизнес. От доказателствата по делото става ясно, че съпругата на Еюп Темиз - Ния Темиз имала конфликт с архитект Калин Тихолов. Слави Бинев трябвало да помогне за разрешаването му.

Налице са достатъчно данни, които доказват, че Темиз е извършил престъплението. Според прокуратурата има реална опасност той да извърши друго престъпление.

След убийството Еюп Темиз се опитал да напусне страната, но е задържан на магистрала „Тракия“. Той се опитал да изхвърли и пистолета, с което е извършено престъплението.