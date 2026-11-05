850 000 евро за къща в София! Нови цени раздвижиха имотния пазар

Цените на къщите в жилищните комплекси в София достигат 850 000 евро, а наемите на най-атрактивните търговски площи в столицата остават високи. Това показват данните на международната консултантска компания „Колиърс“ (Colliers) за третото тримесечие на 2026 година. Инвестициите в недвижими имоти от началото на годината възлизат на 472,2 милиона евро. Проучването разкрива още колко струват офисите, магазините и складовете и къде бизнесът продължава да търси нови площи.

Къща в комплекс за 850 000 евро

Един от най-интересните показатели в доклада е свързан с пазара на къщи в жилищни комплекси в София. Средната продажна цена на самостоятелна къща в този сегмент достига 850 000 евро, като сумата включва ДДС и паркомясто.

При къщите близнаци средната цена е 740 000 евро, а редовите къщи се предлагат средно за 565 000 евро. Данните се отнасят конкретно за жилища в комплекси, а не за всички къщи в София.

Предлагането в този сегмент включва 2170 жилищни единици. Още 1460 се намират в процес на строителство, което показва значителен обем нови проекти, които предстои да излязат на пазара.

59 евро на квадрат за магазин на „Витошка“

Булевард „Витоша“ продължава да бъде сред най-скъпите търговски локации в столицата. Наемите за първокласни помещения там достигат 59 евро на квадратен метър месечно.

Това означава, че магазин с площ 100 квадратни метра може да струва около 5900 евро месечно само за базов наем. За помещение от 50 квадратни метра сумата би била приблизително 2950 евро.

В големите търговски центрове наемите за първокласни площи са средно 46 евро на квадратен метър месечно. В търговските паркове, където магазините обикновено са разположени един до друг с директен достъп отвън, цената е значително по-ниска - 13 евро на квадрат.

Според „Колиърс“ наемните нива остават стабилни спрямо предходното тримесечие. Свободните помещения са сравнително малко - 2,8% в моловете, 2,9% в търговските паркове и 2,7% на булевард „Витоша“.

Нови търговски центрове не са започнали да се строят през разглеждания период. За сметка на това в столицата се изграждат близо 29 600 квадратни метра площи в търговски паркове.

Колко струва офисът в столицата

Пазарът на офиси също запазва активността си. Общата площ на съществуващите офиси от клас А и Б в София достига 2,52 милиона квадратни метра, а още 237 600 квадратни метра са в строеж.

При първокласните офиси от клас А средният офертен наем е 17 евро на квадратен метър месечно без ДДС. За офисите от клас Б цената е 12 евро на квадрат.

Така фирма, която търси офис от 200 квадратни метра, трябва да предвиди около 3400 евро месечен базов наем за помещение от клас А. При клас Б сумата би била приблизително 2400 евро, без да се включват допълнителните разходи.

Свободните офис площи от двата класа са 11,5%. Това означава, че за разлика от складовите бази, при които недостигът е сериозен, компаниите имат по-голям избор на офисни помещения.

Споделен офис от 150 евро месечно

Все по-важна част от офисния пазар са гъвкавите работни пространства, които позволяват на малки фирми, предприемачи и работещи самостоятелно да използват готови помещения без необходимост от собствен офис.

В София вече има 105 500 квадратни метра такива пространства, а още 3800 квадратни метра се изграждат.

Цените остават непроменени. Работно място в споделено помещение струва средно 150 евро месечно, фиксирано бюро - 200 евро, а работно място в самостоятелен офис в подобен комплекс - 280 евро на месец.

Складовете са почти изцяло заети

Особено силно е търсенето на складове и логистични бази. Общата площ на този тип обекти, построени с цел отдаване под наем, достига близо 1,49 милиона квадратни метра.

Свободните помещения намаляват до едва 1,3%, което показва много висока заетост. В същото време се строят още 130 800 квадратни метра нови логистични и индустриални площи.

Наемите остават стабилни. За висококачествен склад от клас А се плащат средно 6 евро на квадратен метър месечно, а за клас Б - 4,50 евро.

При тези равнища склад от 1000 квадратни метра би струвал около 6000 евро месечно, ако е от клас А, или 4500 евро, ако е от клас Б.

Над 472 милиона евро инвестиции

Според доклада на „Колиърс“ общият инвестиционен обем от началото на 2026 година е достигнал 472,2 милиона евро.

Възвръщаемостта при първокласните имоти остава без съществена промяна. При офисите и индустриалните и логистичните обекти тя е 7,5%, при търговските площи - 7,75%, а при жилищните имоти - 3,75%.