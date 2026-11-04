Разкриха къде отиват Слави Трифонов и хората му

Слави Трифонов тръгва на турне. Това ще се случи вероятно през следващата година и този път няма да става думза за концерти, макар в проета да участва и “Ку-Ку” бенд.

Според близки до шоумена, след като е затворил телевизията си, поради липса на приходи, Слави се е заел да продуцира театрален или музикален спектакъл, с който да обикаля страната.

С него човекът, който десетилетия наред влизаше в домовете ни чрез синия екран, сега ще ни покани да излезем от вкъщи и да споделим общото пространство на кина и театри. Дългия няма да спре и да почива като почти пенсионер, а е решил да смени формата, като го замести с друга сценична форма.

Именно по този начин шоуменът ще осигури известно препитание на любимите си хора – “Ку-ку бенд”, сценаристи и част от актьорите, с които работи години наред, научи вестникът.

Засега още не е измислен новият проект и името му, но най-вероятно ще е мултимедиен спектакъл – най-доброто от 30-годишната история на екипа – синтез между български фолклор, рок енергия и скечове, които няма да засягат политиката. Спектакълът ще бъде изграден като музикална история – разказ за пътя, медиите, свободния дух, българското и т.н.

Дългия още не е решил кой точно ще е водещ на шоуто и кога точно то ще започне, но най-общо всичко е начертано.

Мащабният спектакъл поставя и въпроса какво се случва с екипа, който стоеше зад телевизията? Затварянето на “Седем осми” означава завой в кариерата на десетки ключови фигури. Докато някой от тях могат да останат в новото продуцентско начинание, за други това е сбогуване с ефира и поемане по нови пътища.

Самият Слави Трифонов освен с продуцентство, не смята да се занимава с други проекти.

Музикантите също вече са се сформирали в различни варианти. Годжи и Гъмзата ходят по участия в клубове, свирят по сватби, концерти, дори халтури. Бендът разполага и с много качествени инструменти, лично купени от Слави Трифонов, които ще се използват всякак.

Актьорите от своя страна са на свободна практика и работят на всякакво основание. Краси Радков води “Фермата” по Би Ти Ви заедно със съпругата си Станислава, Мариан Бачев участва в частни спектакли и има актьорска школа. Сценаристът Иван Кулеков пък пише книги и също търси свое поприще.

“Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите”, написа последно Слави Трифонов във фейсбук и най-вероятно така ще се казва и следващото му парче.

Телевизия 7/8 бе основана от Слави Трифонов и компанията “Статис” АД през 2019 г., след като “Шоуто на Слави” не поднови договора си с БТВ.