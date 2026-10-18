Слави на юбилея си! Най-емоционалната изповед

Най-емоционалната изпоред направи Слави Трифонов в първите минути на юбилея си. Днес лидерът на "Има такъв народ" става на 60 години. Малко след полунощ, след края на концерта на Ивана и в самото начало на своя 60-и рожден ден, Слави Трифонов публикува пост, в който сподели свои много лични емоции. Шоуменът разкри колко силно го е развълнувал концертът на певицата миналата вечер, в който участва неговият "Ку-Ку Бенд".

Ето какво написа той:

"Преди малко свърши концертът на Ивана и „Ку-Ку Бенд“. Ивана се готви 6 месеца за този концерт. Репетира усилено и всеотдайно, тренира, държа се изключително професионално, беше много отговорна и с право получи най-голямата награда, за която се борим всички ние, когато застанем на сцената - любовта на публиката. Защото всичко е заради публиката.

Целият този труд, мъката, лишенията, сълзите - всичко е заради този момент. Моментът на края на концерта, когато се покланяш, публиката те аплодира на крака и ти си мислиш едно-единствено нещо - всичко, което направих, всичко, което изстрадах и всичко, което исках, е този един кратък момент, в който аз ще се поклоня, публиката ще ме аплодира на крака, а аз ще мога или няма да мога да сдържа сълзите си.

Знам, че го описах малко емоционално, но истината е тази. Ивана си свърши добре работата като професионалист. „Ку-Ку Бенд“ си свършиха добре работата като професионалисти. Целият екип си свърши добре работата, защото са професионалисти. Евгени Димитров си свърши добре работата, защото е професионалист.

Аз гледах концерта и си мислех следното - няма културна и некултурна музика, това е толкова тъпо, комплексарско, жалко и неестествено. Има хубава и лоша музика. Във всички стилове. Класическа, джаз, поп, R&B, рокендрол, фолклорна, попфолк. Има само хубава и лоша музика. Хубавата е измислена гениално и изпълнена професионално, а лошата е обратното.

Тази вечер Ивана и „Ку-Ку Бенд“ изпълниха хубава музика. Но най-хубавото и истински прекрасното е, че има много хора, много българи, които мислят като мен. Затова всичко е само заради вас и само заради вас, и само заради вас, и само заради вас, и само заради вас.

Слави Трифонов".