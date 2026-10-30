Слави обяви генерално решение. Изненадата

Слави Трифонов обяви генерално решение за телевизия 7/8. Във фейсбук Трифонов заяви, че телевизията спира. Той обвини големите частни телевизии в картел.

Ето какво написа Слави Трифонов:

"Мразя да се обяснявам. Затова ще карам директно и направо. България е държавата, в която всичко може и нищо не може. В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел, изсмукват всички реклами предварително, принуждават рекламодателите да рекламират само при тях и няма никакво значение колко те гледат и колко те харесват зрителите.

Защото, всъщност, телевизионният пазар не е обект на пазарна икономика. Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години. Телевизиите се изхранват от реклами и когато два субекта предварително изкупуват всички реклами с ясното намерение да не дават на никого другиго, нарушавайки закона и антимонополните правила, не може да има свободни и независими телевизии.

Затова телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите.

Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!"