Фирма сбъдва мечтата на алхимиците. Живакът се превръща в истинско злато

Мечтата на алхимиците да превръщат обикновени метали в злато може да е направила огромна крачка към реалността. Американската компания Marathon Fusion от Сан Франциско обяви, че е успяла да превърне живак в истинско, стабилно злато чрез ядрена технология. Още по-впечатляващо е твърдението, че експериментът е постигнал десет пъти по-висока скорост на производство от рекорда на Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН. За необикновения експеримент съобщава изданието WION, като засега резултатите на американската компания не са потвърдени от независими учени.

Алхимията оживява след хилядолетия опити

В продължение на векове алхимиците се опитвали да открият философския камък - легендарно вещество, за което вярвали, че може да превръща неблагородните метали в злато. Сред любимите им материали бил живакът, на който приписвали необикновени свойства.

Съвременната наука отдавна е установила, че подобно превръщане е невъзможно чрез обикновени химични реакции. Причината е, че всеки химичен елемент се определя от броя на протоните в атомното му ядро. Живакът има 80 протона, докато златото притежава 79.

За да се получи злато от живак, трябва да бъде променена самата структура на атомното ядро. Именно това е принципът на ядрената трансмутация - процес, при който един химичен елемент се превръща в друг.

Как учените превръщат живака в злато

Marathon Fusion използва подход, основан на изключително високоенергийни неутрони, които се образуват при термоядрен синтез. При този процес се сливат ядрата на изотопите на водорода деутерий и тритий, като се освобождава огромно количество енергия.

Според представената технология неутроните взаимодействат с живака-198, който е стабилен изотоп на метала. В резултат се образува живак-197 - радиоактивен изотоп, който постепенно се превръща в злато-197.

Именно златото-197 е единственият стабилен изотоп на благородния метал. Това означава, че при успешно протичане на процеса полученият материал не е просто вещество със златист цвят, а действително злато на атомно равнище.

„Миналия месец демонстрирахме високоскоростна алхимия - превръщане на живак в истинско, стабилно злато, като надминахме рекорда на ЦЕРН десетократно“, обяви Marathon Fusion на 21 октомври.

ЦЕРН вече създаде 86 милиарда атомни ядра на злато

Колкото и фантастично да звучи, превръщането на други елементи в злато не е напълно ново откритие. През май 2025 г. учени от ЦЕРН съобщиха за забележителни резултати от експеримента ALICE в Големия адронен колайдер.

Там златото било получено не от живак, а от олово. При взаимодействия между атомни ядра, движещи се с почти скоростта на светлината, възникват мощни електромагнитни полета, способни да изхвърлят протони от ядрата на оловото.

Когато оловно ядро загуби три протона, то се превръща в ядро на злато. По изчисления на учените по време на експериментите между 2015 и 2018 г. са били създадени приблизително 86 милиарда златни ядра.

Това число изглежда колосално, но действителното количество е нищожно - едва 29 пикограма, или 29 трилионни части от грам. Освен това произведените златни ядра съществували само за части от секундата, преди да бъдат разрушени при взаимодействия с оборудването на ускорителя.

Новата технология обещава злато в съвсем други количества

Американските изследователи предлагат различно решение. Вместо да разчитат на сблъсъци между тежки атомни ядра, те използват неутрони от термоядрени реакции, които могат да предизвикват превръщането на определени изотопи на живака в злато.

Още през 2025 г. Marathon Fusion публикува теоретична разработка, според която бъдещ термоядрен реактор с топлинна мощност един гигават би могъл да произвежда около два тона злато годишно. Това обаче е резултат от компютърни модели, а не количество, което компанията вече е произвела.

Новото съобщение представлява претенция за преминаване от теорията към реален експеримент. Компанията е представила данни от измервания, но не е публикувала пълни експериментални резултати, които да позволят независима оценка на постигнатото количество.

Засега не е известно колко точно злато е произведено, колко е струвал процесът и дали той би могъл да бъде използван икономически изгодно в промишлен мащаб.

От древната алхимия до лечението на рак

Интересното е, че създателите на технологията не се ограничават само до производството на злато. Marathon Fusion разработва методи за получаване на редки радиоактивни изотопи, които могат да бъдат използвани в медицината.

Сред тях са определени изотопи на медта, които намират приложение при диагностиката и целевото лечение на онкологични заболявания. Компанията проучва как термоядрените неутрони могат да осигурят по-големи количества от тези ценни материали.

Marathon Fusion съобщи също, че разработва термоядрен реактор в Сан Франциско. Проектът има за цел да постигне висока енергийна плътност и да подпомогне производството на специализирани изотопи за научни и медицински приложения.