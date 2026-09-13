Чистка в атомобилен гигант. Хиляди остават на улицата
Гаранцията за заетост за оставащите служители се удължава до края на 2035 година
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Гаранцията за заетост за оставащите служители се удължава до края на 2035 година
Компанията завоюва първо място на PROGRESSIVE AWARDS в категориите „Най-добър FMCG Производител“ и „Най-добра инициатива за устойчивост“
Foxconn представи новия електрически кросоувър Foxtron Cavira
BYD е най-иновативният производител на автомобили
Дo 2027 г. ĸoмпaниятa щe cъĸpaти 12 000 пoзиции
Румънската инвестиционна компания Infinity Capital Investments е сключила споразумение за потенциална продажба
Компанията отдавна изпитва финансови затруднения
От сегашните 3-4 лв. за килограм, цената на вносния домат може да отиде на под 2 лева
Оказва се, че разликата от производителя до прекупвача на пазара в Пловдив е между 3 и 5 пъти
Води битки с разходите
Включена в 12-ия пакет от санкции
Първата кола, която ще бъде произведена в завода, е новият изцяло електрически Explorer на Ford, създаден изключително за Европа
Какво се очаква в следващите месеци
Решението за изпращане на германски танкове на Украйна изненада инвеститорите
Пaзapнaтa ĸaпитaлизaция нa Grееnvоlt e нaд 750 милиoнa eвpo
Компанията бърза с откриването на завода, каза икономическият министър Кирил Петков
602 чyждecтpaнни ĸoмпaнии oт цeлия cвят ca изпpaтили пиcмa зa нaмepeния зa инвecтиции в Бългapия, каза Кирил Петков
Кои спорни моменти трябва да се изчистят, коментира Марияна Кукушева
Сделката с Ческа Збройовка е за 220 млн. долара
Те дойдоха с камиони от Белгия, където е една от големите бази на производителя "Пфайзер"