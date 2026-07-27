Чистка в атомобилен гигант. Хиляди остават на улицата

Автомобилен гигант обяви масова чистка.

Производителят на спортни коли Porsche ще съкрати още 5 000 работни места в региона на Щутгарт. Това съобщиха съвместно ръководството на компанията и Общият работнически съвет, пише Reuters.

В замяна на обявеното намаляване на персонала, гаранцията за заетост за оставащите служители се удължава до края на 2035 година, се казва още в общото изявление, предава bTV.

Последните съкращения на Porsche следват първия пакет от 3900 съкращения на работни места и още 500, обявени от новия изпълнителен директор Майкъл Лайтърс по-рано тази година. Те ще бъдат извършени по социално отговорен начин, се казва в изявлението. Сделката включва също удължаване на гаранциите за местоположение на завода с пет години до 2035 г. и 2,1 милиарда евро (2,39 милиарда долара) инвестиции във фабриките в Цуфенхаузен и Вайсах, добави компанията.