Председателят на ДПС Делян Пеевски празнува днес рожден ден.

В съвременната българска политика той безспорно е сред най-влиятелните и решителни фигури, които концентрират сериозен обществен интерес и динамика.

Отвъд рамките на партийния дебат, Пеевски е сред първите, които поставиха въпроса за необходимостта от ново начало и дълбока промяна в българския политически модел. Тя започна от собствената му партия, която под негово ръководство премина през сериозно обновление.

През годините той се утвърди като привърженик на консервативните принципи и традиционните ценности, заемайки твърда позиция срещу влиянието на крайните либерални течения и чужди структури.

В същото време неговият политически курс се характеризира с последователна подкрепа на стратегическите партньори на България, често проявявана с прагматизъм и отговорност към държавата, дори когато това не носи директни електорални ползи.

Подкрепата за ключовите решения, каквито бяха гласуванията за държавния бюджет и разполагането на съюзнически самолети в Безмер, доказват ролята му на фактор, с когото се съобразява политическият елит у нас.

Екипът на "Стандарт" отправя своите пожелания за здраве, сила и енергия в политическата му дейност.