Политика

Пеевски: Демерджиев незаконно е разследвал личния ми живот (ВИДЕО)

Пеевски: Демерджиев незаконно е разследвал личния ми живот (ВИДЕО)
02 юли 26 | 12:09
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Мира Иванова

Демерджиев незаконно е разследвал личния ми живот. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в коментар пред медиите в Народното събрание, по повод изслушването на МВР-шефа относно полети на Пеевски.

"Потвърди се всичко, за което сме подали сигнали с моя адвокат. Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми живот за полети, които са платени от мен и моето семейство", заяви Пеевски.

"Напомням, че нито една санкция не работи в България, госпожице", контрира Пеевски въпрос на журналист.

"Оттук нататък моят личен живот си е моя тема, не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи", заключи лидерът на ДПС.

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Автор Мира Иванова

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