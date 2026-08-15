Партията на Радев с мощен скок в Пиринско. Новата структура

ПП „Прогресивна България“ учреди своя общинска организация в Петрич. Днес в южния град се проведе учредителното събрание за създаване на общинска структура на партията, с което беше направена поредната стъпка в процеса по изграждане на местните ѝ организации в региона.

В учредителния форум участваха 52-ма души. На събитието присъстваха и народните представители Рашко Динков от Благоевград и Георги Кунчев от Сандански, както и областният координатор Александър Пенчев, които подкрепиха създаването на местната партийна структура, предаде ilindenpres.bg.

С пълно единодушие – с 52 гласа „за“ – за председател на общинската организация на „Прогресивна България“ в Петрич беше избран народният представител д-р Александър Попов. За организационен секретар беше избрана Янка Стоянова, която получи подкрепата на 39 от участниците в учредителното събрание.

След приключването на избора беше изготвен и подписан учредителен протокол. С него официално беше удостоверено създаването на общинската организация в Петрич, както и изборът на нейното ръководство.

Предстои да стане ясно с какви темпове ще се развива партийното строителство на най-новата политическа формация в Петрич и региона. С учредяването на местната структура „Прогресивна България“ вече поставя основите на организационно присъствие и в южната част на област Благоевград.

Очакванията са работата по изграждането на местните структури на партията да се активизира още по време на летния парламентарен отпуск. През септември се очаква политическите сили да влязат в активна подготовка за предстоящата президентска кампания, което вероятно ще даде допълнителен тласък на организационната дейност по места.

На този фон учредяването на организацията в Петрич е поредна стъпка за изграждане на местните структури на „Прогресивна България“ и утвърждаването на формацията в региона. Предстоящата работа на новоизбраното ръководство ще покаже доколко партията ще успее да разшири присъствието си сред избирателите в Петрич и да изгради устойчива общинска организация, за която лакмусът ще е представянето на местните избори следващата есен.