НАТО свали дрон над Латвия. Тревогата по източния фланг расте

Изтребители от мисията на НАТО за въздушна отбрана свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия – страна членка на ЕС и Алианса. Това съобщиха латвийските въоръжени сили.

Властите в Латвия отмениха и обявената по-рано въздушна тревога в районите близо до руската граница.

Междувременно Финландия временно ограничи въздухоплаването и морския трафик в източната част на Финския залив като предпазна мярка срещу евентуална заплаха от дронове.

Латвийската армия все още не е съобщила подробности за сваления дрон, включително за произхода му.

Расте тревогата по източния фланг

Страните, които граничат с Русия и Украйна, периодично съобщават за въздушни тревоги и свалени безпилотни летателни апарати на фона на продължаващата война.

През нощта Русия съобщи, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границите с Финландия и Естония.

Северните държави от НАТО засилват мерките за сигурност около ключова инфраструктура, включително язовири, електроцентрали и съоръжения за природен газ, заради опасения от евентуални атаки.