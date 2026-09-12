Хиляди монети. Европейска държава откри съкровище без аналог
Новата находка е повече от два пъти по-тежка от досегашния рекорд и може да пренапише част от историята на региона
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Новата находка е повече от два пъти по-тежка от досегашния рекорд и може да пренапише част от историята на региона
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