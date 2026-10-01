Патриарх Даниил към студентите: Знанието не е и не трябва да бъде самоцел

Българският патриарх Даниил отправи специално послание към студентите и преподавателите във висшите училища по повод началото на новата академична година.

Той им пожела здраве, сили и вдъхновение, а един от основните акценти в обръщението му е смисълът на знанието и отговорността то да бъде използвано в полза на хората.

„Знанието не е и не трябва да бъде самоцел, а е благодатна възможност за човека, като вниква в тайните на света и всемира, да явява своята любов и грижа за другите“, посочва патриарх Даниил.

Той пожелава новата академична година да донесе на преподаватели и студенти „радост и удовлетворение“ от знанието, което едните предават, а другите усвояват.

Според него истинската стойност на познанието е в това то да бъде действено и да носи реална полза както на човека, който го притежава, така и на останалите.

Църквата и светлината на познанието

В посланието си българският патриарх припомня и историческата връзка между Църквата и просветата.

Той посочва примера на светите братя Кирил и Методий, техните ученици и всички, които през вековете са разпространявали знанието.

„Бъдете достойни и плодоносни техни приемници“, призовава патриарх Даниил студентите и преподавателите.

Обръщението е отправено на 1 октомври, когато Българската православна църква отбелязва Покров на Пресвета Богородица. На същата дата се почитат още св. апостол Анания, преп. Роман Сладкопевец и преп. Йоан Кукузел.

По този повод патриархът отправя молитва към Божията майка да бъде застъпница за хората, България и цялото общество.

„По нейните свети молитви, Божията благодатна помощ да бъде с всички вас!“, се казва в посланието.

Патриарх Даниил завършва обръщението си към академичната общност с думите:

„На добър час! Успешна и благословена нова Академична учебна година!“