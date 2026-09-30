Депутат със силни думи: Добре дошъл у дома, царю Самуиле

„Има дни, които историята помни, има дни, в които календарът отбелязва нещо различно. Днес е такъв ден.“ С тези думи депутатът от „Прогресивна България“ Васил Горанов започна декларация по повод предстоящото завръщане в България на тленните останки на цар Самуил.

След продължили шест десетилетия усилия България и Гърция постигнаха споразумение останките на средновековния български владетел да бъдат предадени на страната ни. Официалната церемония ще бъде на 3 октомври в Солун, след което те ще бъдат транспортирани със самолет „Спартан“ до София и положени в специален саркофаг в църквата „Света София“.

„Повече от 1000 години изведнъж престават да изглеждат като безкрайна пропаст, защото днес един български владетел се завръща“, заяви Горанов.

„Няма значение от коя страна на тази зала стоим“

Депутатът постави акцент върху фигурата на Самуил не само като военачалник и владетел, а като символ на устойчивостта на българската държава.

„Когато се вгледаме по-дълбоко в живота на цар Самуил, разбираме, че неговата история не е само история за война, тя е история за избора да устоиш, да останеш, когато е трудно, да продължиш, когато пътят изглежда затворен, да носиш отговорност, когато никой не може да я носи вместо теб“, каза Горанов.

Според него историческото събитие трябва да бъде повод за единение независимо от политическите различия.

„Няма значение от коя страна на тази зала стоим. Няма значение какви са политическите ни убеждения. Пред историята всички ние сме наследници и всички ние сме длъжници на онези, които са били преди нас, и длъжници на онези, които ще дойдат след нас“, посочи депутатът.

„България помни“

Горанов призова завръщането на цар Самуил да не се превръща в повод за политическо противопоставяне.

„Затова днешният ден не трябва да бъде ден на разделение, той трябва да бъде ден на памет, ден, в който да кажем: „България помни“. България помни своите герои, България помни своите трагедии, България помни своите победи“, заяви той.

По думите му народ, който помни единствено победите си, познава само половината от собствената си история, докато паметта за болката помага на обществото да разбере и самото себе си.

Депутатът отбеляза и преходността на властта и човешкия живот. Короните, дворците и армиите изчезват, но паметта остава, посочи той.

Последният път на Самуил

Останките на цар Самуил са открити през 60-те години на XX век от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос при разкопки в базиликата на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро. Българските усилия за връщането им продължават от 1965 г.

На 3 октомври от 12:30 часа е предвидено официалното им посрещане на площад „Батенберг“ в София, след което с шествие ще бъдат отнесени до църквата „Света София“. Заедно с останките на Самуил ще бъдат предадени и останки от други саркофази, открити в базиликата, свързвани с царското семейство.