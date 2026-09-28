Разкриха нов триумф на ганьовската алчност

280 грама фокача с месо – 15,30 евро! Тази цена е изненадала наш сънародник.

Той публикува няколко снимки, за които уточнява, че са направени на три различни локации – летище “Васил Левски”, пазар “Красно село” в София и супермаркет “Алди” в Цюрих, Швейцария. И обяснява:

280 грама фокача – 15,30 евро! Да, правилно прочетохте – петнадесет евро и тридесет цента за един сандвич.

Живея в Цюрих и често пътувам из Европа и имам база за сравнение. На летище Цюрих , което със сигурност не е известно като евтино летище, подобен сандвич обикновено струва около 8–12 швейцарски франка. Купувам си всеки път и го твърдя от опит.

И тук идва интересното.

Постоянно слушаме как еврото щяло да вдигне цените, как всичко било заради инфлацията, заплатите, разходите и какво ли още не. Ами не. Еврото няма нищо общо с това.

Когато в редица европейски летища можеш да намериш сандвич на по-нормална цена, а на летището в София ти искат 15,30 евро за 280 грама, може би проблемът трябва да се търси другаде.

И не, не говоря за всички български търговци. Говоря за онзи манталитет, при който щом клиентът е на летището и няма много алтернативи, значи може да му се поиска каквато цена мине.

Това не е “еврото“. Това не е “Европа“. Това не е някаква неизбежна икономическа реалност. Това е алчност. Българската алчност.

И най-парадоксалното е, че после същите хора ще обясняват колко е скъп животът в Европа. Ами да – скъп е. Но когато сравняваш конкретен продукт на конкретно летище, понякога се оказва, че по-богатата Европа продава по-евтино от нас.

Кенче джин & Тоник на летище София – €5.

Бройка авокадо на пазара Красно село – €3,5.

Бройка Bio авокадо в Aldi Swiss в Цюрих – 1,39.

€3,5 за бройка бе, алчни гадове, за бройка!