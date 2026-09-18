Хората обезумяха от сметка на наш панаир

Българските панаири отдавна са известни с атмосферата си, но и с все по-солените си цени. Публикация в социалната мрежа Threads разпали горещ дебат сред потребителите относно границите на нормалното, след като клиент сподели снимка на сметката си от Врачанския есенен панаир.

Мъжът публикува кадър на поръчаната храна, изразявайки крайното си възмущение от сумата от 51 евро за две чинии със скара и напитки. Поръчката включва една наденичка, две карначета, две кебапчета, две кюфтета с малко лютеница, порция пържени картофи и две студени бири.

Авторът на поста поясни, че не търси конфликт, а изразява натрупаното разочарование от ценовата реалност в страната.

Той подчерта, че въпреки общото поскъпване и разходите на търговците, подобна сума за елементарна храна на открито е абсурдна, призовавайки хората да спрат да приемат подобни практики за нещо нормално.

Публикацията бързо събра десетки коментари в мрежата, като мнозинството от потребителите подкрепиха позицията му и определиха цените на панаира като спекулативни.



