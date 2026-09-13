Електроуредите, които ни удрят тежко в сметката
Трябва да има промени в ежедневните навици
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Трябва да има промени в ежедневните навици
Никой не ги е карал да ходят там
Какво съветват опитни летуващи в района
Май никак не е ясна ситуацията с това заведение
Гражданите не трябва да се притесняват – до края на месеца във всяка банка могат да обменят левовете си без такс
Ето какво още си спомни тя
Промените ще доведат до задължението хората да плащат, дори когато не потребяват вода
Процесът по прехвърляне на средства към neon сметка става с три клика и отнема няколко секунди
Какъв извод направи нашенката
Свързано с обмяна левовете в евро
"Топлофикация София" коментираха случая
БАКБ подава ръка на бизнеса с новата онлайн бизнес сметка „Първите 2“
Реалната финансова тежест за потребителите няма да се промени
В момента продължават да текат лихви на сметката и сумата е станала 6500 лева
Хората ще теглят заем, за да платят сумата
Всички коментират обяд за 238 лева в ресторант “VIP ROOM”
Влиза в сила промяна с цената на опаковките
Той е 11-ти в света по приходи
Получих сметката за ток. Мисля, че са ми таксували Слънчевата светлина, Божията светлина и Светлината в края на тунела...
Поради либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители