Електроуредите, които ни удрят тежко в сметката

Все повече домакинства се изненадват неприятно от високите месечни сметки за електроенергия, чиято причина често се крие в начина, по който се използват най-често срещаните електроуреди. С няколко лесни промени в ежедневните навици разходите могат значително да намалеят, без да се прави компромис с личния комфорт.

Неправилната или прекомерната употреба на незаменимите уреди у дома оказва сериозно влияние върху крайната сума в фактурата. Коректната поддръжка и разумното управление на енергоемките устройства са ключови за оптимизиране на консумацията.

Най-големите консуматори на електроенергия в жилището

Електрическият бойлер за душ се нарежда сред най-големите консуматори, като продължителността на къпането и температурата на водата директно определят изразходвания ток. За да се ограничат разходите, се препоръчва използването на по-ниска температура, съкращаване на времето под душа и избягване на употребата му в часовете с най-високо натоварване на мрежата.

Хладилникът работи непрекъснато, затова техническото му състояние е от решаващо значение. Според данни на Energypedia износените уплътнения на вратата или натрупаният лед увеличават консумацията, което прави редовното почистване и поддръжката задължителни. При пералнята пък пускането с малко количество дрехи е честа грешка, затова е много по-икономично да се пере само при пълно зареждане.

Климатикът също е сред уредите с висока консумация, особено при продължителна работа през лятото или зимата, като редовното почистване на филтрите му подобрява неговата ефективност.

Невидимият разход и алтернативни решения

Оставянето на телевизори, компютри и друга техника в режим на готовност (standby) продължава да изразходва електроенергия, пише businessnovinite.bg. Пълното им изключване, когато не се използват, както и гасенето на ненужното осветление, носят осезаеми икономии в дългосрочен план.

Освен по-разумното използване на домакинските уреди, все повече хора се насочват и към възобновяеми енергийни източници като фотоволтаичните системи за производство на собствена слънчева енергия. Дори без подобна инвестиция обаче, промяната на ежедневните навици оказва съществено влияние върху сметките за ток.