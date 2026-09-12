Електроуредите, които ни удрят тежко в сметката
Трябва да има промени в ежедневните навици
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Трябва да има промени в ежедневните навици
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Рaзмepът нa дължимитe тaĸcи e cвъpзaн c тeглoтo нa пpoдyĸтитe
Опазваме околната среда като носим дрехите си по-дълго и се грижим по-добре за тях
Всеки закупил смартфон на марката от телекома ще получи ваучер за 50% отстъпка
Гражданите в силно засегната от икономическа криза Венецуела могат да се снабдят с дефицитни електроуреди, ако върнат оръжия, които притежават, обяви...
При по-дълго отсъствие по време на летните отпуски е важно да изключват уредите в дома и офиса си от електрическите контакти. Това съветва ЧЕЗ своите...
Токов удар унищожи стотици електрически уреди в няколко сандански села. Заради подадено високо напрежение са гръмнали много от включените в момента те...
Samsung Electronics направи първата крачка към свързване на елекстроуредите чрез концепцията „Интернет на нещата" (Internet of Things), като представи...
София. Правителството прие нова Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване електронни отпадъци), за да се приложат изискван...
Меркурий смени посоката си, планирайте по-сериозно пътуванията си, съветват астролози