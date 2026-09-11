Правосъдие - Новини за съдебната система и законитеАкцентите обхващат и Политика, Общество, Образование. Сред най-следените теми са Убийство, Правосъдие, Всс, Арест.
Найденов даде срок за новия главен прокурор и нови правила за ВСС
Правосъдният министър очаква съветът да бъде избран до ноември и обяви механизъм за освобождаване при зависимости
6 кучета едва не разкъсали дете във Враца: "Мамо, не виждам с очичките"
Животните са домашни, но са били пуснати свободно на улицата
„Прогресивна България“ показа картите за ВСС. Ето кои са 11-те кандидати
Парламентът трябва да избере шестима членове за Съдийската и петима за Прокурорската колегия с мнозинство от две трети
От 20 години до живот зад решетките. Тежък обрат по делото „Трапезица“
Апелативният съд прие евентуален умисъл и определи случая като особено тежък
Истината за "Петрохан". Прокурори и следователи проговарят
Разкриват тайните на делото
Решиха съдбата на 15-годишния, задържан за убийството на Георги Кузев. Нови разкрития
Обвинените са общо осем
Нови имена в битката за ВСС. Съдии издигнаха Згуров и Петков
Единият е магистрат в Софийския градски съд, другият има над 22 години стаж и е съдия във Военно-апелативния съд
Нови потресаващи данни за убийството на Георги. 15-годишен пред съда
По дрехите на последните трима обвинени са открити петна от човешка кръв, съобщи прокуратурата
Гергана Петрова призна за убийството на мъжа й. Скри, че е била арестувана
Любовникът й се укрива дълго от правосъдието
Нови подробности за убийството на младата японка в "Бъкстон"
Битов конфликт бил в основата
Тиктокърът Стоян Колев се подиграва на правосъдието. Сравнява се с топ бегълци
Той е обявен за общодържавно издирване
Баба Алино със съдебен иск. Претенции за незабавно възстановяване
Молбата е входирана
Примката се затяга! Решетки за новите обвиняеми за зверството с Георги Кузев
съдът се произнесе