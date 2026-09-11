Актуални новини от сферата на правосъдието. Следете информация за съдебната система, прокуратурата, съдилищата, законодателните промени, знаковите дела и решенията, които оказват влияние върху обществото и върховенството на закона в България. Правосъдие - Новини за съдебната система и законите Акцентите обхващат и Политика, Общество, Образование. Сред най-следените теми са Убийство, Правосъдие, Всс, Арест.