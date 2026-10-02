20 кандидати за 11 места във ВСС минават първия парламентарен тест

Комисията по правни въпроси на Народното събрание започва днес проверката на кандидатите за членове на Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Заседанието е насрочено за 14:15 часа, като депутатите трябва да установят кои от номинираните отговарят на условията и могат да бъдат допуснати до публично изслушване. След проверката комисията трябва да определи и дата за самото изслушване.

12 кандидати за Съдийската колегия

Общо 20 кандидати се състезават за 11 места от парламентарната квота във ВСС. За шестте места в Съдийската колегия са предложени Цветко Лазаров, Петьо Славов, Иван Ранчев, Калин Баталски, Силвия Цанова, Анета Антонова, Михаил Малчев, Васил Пандов, Светлозар Георгиев, Евгений Стайков, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цвета Рангелова.

За петте места в Прокурорската колегия кандидатите са осем - Красимир Комсалов, Стефан Милев, Милена Карагьозова, Иван Калибацев, Екатерина Гетова, Емил Дечев, Веселин Вучков и Андрей Янкулов. Кандидатурите са внесени от народни представители, като част от тях са подкрепени и от инициативни предложения на граждански и професионални организации. Официалната парламентарна процедура предвижда за всеки кандидат да бъде поддържан публичен профил с документите, концепцията, постъпилите становища и въпроси.

Следва публично изслушване

По време на днешната проверка Правната комисия трябва да установи дали кандидатите са представили всички задължителни документи и дали покриват минималните законови изисквания. Кандидатите, които не са представили необходимите документи или не отговарят на законовите условия, няма да бъдат допуснати до следващия етап. За допуснатите ще бъде насрочено открито публично изслушване, на което те ще представят концепциите си за работа във ВСС и ще отговарят на въпроси на депутатите.

След изслушването комисията трябва да изготви мотивиран доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите и да внесе кандидатурите за гласуване в пленарната зала. Народното събрание гласува поотделно за всеки кандидат, като за избор са необходими две трети от гласовете на всички народни представители - най-малко 160 гласа. Ако не бъдат попълнени всички места, за останалите трябва да започне нова процедура.

Процедурата е част от формирането на новия състав на Висшия съдебен съвет. Парламентарната квота включва шестима членове на Съдийската колегия и петима на Прокурорската колегия.