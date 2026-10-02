България посреща цар Самуил на 3 октомври, кабинетът разкри процедурата

Повече от хиляда години след смъртта си цар Самуил се завръща в България. Тленните останки на владетеля, управлявал страната от 997 до 1014 г., ще бъдат официално предадени на българската държава на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун. На церемонията ще присъстват министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, съобщават от пресслужбата на кабинета тази сутрин.

След предаването България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад „Княз Александър I“ в София. Те ще бъдат превозени с военно-транспортен самолет „Спартан“, който след навлизането си в българското въздушно пространство ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Формацията трябва да прелети над площад „Княз Александър I“ около 12:30 часа. След кацането на военно-транспортния самолет изтребителите ще преминат повторно над площада, а от летище „Васил Левски“-София тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия до мястото на държавната церемония.

В рамките на церемонията „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на националния химн ще отекнат 21 артилерийски салюта, след което церемонията ще продължи с шествие от площад „Княз Александър I“ до църквата „Света София“.

В храма гражданите ще могат да отдадат почит пред тленните останки на средновековния български владетел. Там ще бъде отслужен и трисагий в памет на цар Самуил.