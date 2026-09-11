Образование- Актуални новини и политики в образованиетоАкцентите обхващат и Политика, Общество, Здравеопазване. Сред най-следените теми са Ученици, Училище, Образование, Деца.
Голям обрат с детските помощи
Родителите вече няма да връщат парите заради отсъствия
Катастрофални данни за България. Премиерът със спешен призив към МОН
В българския образователен модел има проблем
Училището губи битката за децата. PISA показа огромен проблем с дисциплината
Почти половината ученици пропускат цели учебни дни, а разликата между доброто и лошото училище остава драматична
Министър Вълчев с шокиращи данни от международно проучване. Три ключови области
PISA 2025 показва цялостен спад на резултатите в световен мащаб
Безплатен университет и стипендия за родни ученици! МОН посочи условията
Целта е да се задържат най-талантливите млади хора в страната
Училище за 500 евро! Родители броят сериозни суми за първия звънец
Раници и униформи поскъпват, тетрадките запазват цените си
Игнатов удари по училището: Изпитваме по старовремски, искаме наизустяване
Бившият образователен министър настоява за по-малко претрупване, повече осмисляне и практическа работа с децата
Родителски срещи по едно и също време. Задава се нова буря в училище
Майки и бащи с две деца са принудени да избират на коя среща да отидат, защото училища и градини не координират графиците си
Електрохолд закри 19-ото издание на лятната си стажантска програма
Тази година 70 студенти и гимназисти придобиха практически опит в компаниите от групата
Промяна в училищните бюджети. МОН спира надпреварата за ученици
Проф. Георги Вълчев проведе среща с началниците на Регионалните управления на образованието от цялата страна
Голяма промяна за реда в училище. Вълчев обяви пакет до 10 дни
МОН подготвя комбинация от стимули и мерки за коригиране на поведението, а оценката за дисциплина остава сред обсъжданите варианти
А1 представя Smart Kids за новата учебна година – план и смартчасовник за деца
За да се възползва от възможностите за родителски контрол, възрастният трябва да инсталира на смартфона си приложението ttec Kidi, което може да бъде...
МОН зарадва учениците с две дълги почивки
Ваканциите ще са през пролетта